Leões regressam ao trabalho com duas baixas

O Sporting começou a preparar o jogo com o Vizela, agendado para domingo, numa sessão de trabalho em que Rúben Amorim não contou com Jovane e Porro que continuam entregues ao departamento clínico, e são baixas confirmadas. À partida sem qualquer caso de covid a registar, Rúben Amorim também já vai poder contar com Daniel Bragança que cumpriu um jogo se suspensão frente ao Leça, na passada terça-feira.Os leões voltam ao trabalho amanhã de manhã, na Academia. À tarde, pelas 16h30, antes da viagem Rúben Amorim fará a habitual antevisão da partida em Alvalade.