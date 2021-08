Leões rendidos à magia de Pote

Como na Supertaça, onde marcou na vitória contra o Sp. Braga (2-1), o arranque da Liga não só provou que Pote está em forma como que só precisa de meia chance para festejar. Com eficácia assinalável - dois golos em igual número de remates - o médio voltou a ser preponderante frente ao Vizela (3-0) e, ontem, foi louvado pelos leões. "Chuta que chutas bem", atirou Vinagre, no Instagram, enquanto Esgaio lembrou o passe ‘açucarado’ para o bis do goleador: "Basta 1 remate, de nada".





Além de Porro e Tiago Tomás, também os colegas na Seleção, Renato Sanches e João Cancelo, dedicaram-lhe elogios. Por sua vez, também o Sporting reconhece a sua importância e, por isso, já prepara a oficialização da renovação de contrato do camisola 28.Praticamente todo o plantel enalteceu o arranque com o pé direito no campeonato, com relevo para os capitães. Coates frisou ser "bom começar a ganhar em casa e com os nossos adeptos" e Palhinha aplaudiu os "primeiros 3 pontos em casa". Neto também celebrou.