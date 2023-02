Leões sem folga continuam a preparar visita a Chaves apenas com uma baixa

Sem a habitual folga semana devido ao microciclo apertado, o Sporting continuou este sábado a preparar a visita a Chaves (jogo da jornada 21 do campeonato), marcada para as 19h00 da próxima segunda-feira.Rúben Amorim continua com todo o plantel à disposição - o médio Morita, recuperado de uma lesão muscular, foi reintegrado sexta-feira -, à exceção de Daniel Bragança, outro centrocampista que mantém o plano de recuperação à grave lesão sofrida no joelho direito, em julho, e que o obrigou a uma intervenção cirúrgica.Amanhã há nova sessão matinal (10h30), outra vez na Academia, em Alcochete, estando agendada a antevisão do treinador dos leões para o início da tarde (12h15), no mesmo local. Os leões seguem, depois, até Trás-os-Montes.