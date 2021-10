Leonardo Barroso assina contrato profissional e aponta à equipa principal do Sporting

Em 2018/19 trocou o Benfica pelo Sporting e esta quinta-feira assinou contrato profissional com os leões. Leonardo Barroso, lateral direito de apenas 16 anos e internacional jovem português, viveu um dia inesquecível e promete continuar a sonhar.





"O meu objectivo é chegar à equipa principal e jogar no Estádio José Alvalade, até porque o Sporting aposta muito na formação", afirmou em declarações à Sporting TV.Esta temporada soma quatro aparições na equipa juvenil, orientado por José João, e no meio de toda a felicidade ainda encontrou discernimento para "agradecer toda a confiança que o Sporting e os adeptos" têm depositado nele.Na hora de apresentar o cartão de visitas, definiu-se como um "jogador rápido, com muita força e cruzo bem", terminando sobre um bom exemplo que pretende seguir: "O Pedro Porro também é muito rápido e explosivo, é muito bom jogador em termos defensivos e ofensivos".