Leonardo Lelo não está na lista do Sporting

Leonardo Lelo, lateral esquerdo do Casa Pia, não está na lista do Sporting para o mercado de inverno, sabeSegundo apurou o nosso jornal junto a fonte dos leões, o jovem português, de 22 anos, não faz parte dos planos de Rúben Amorim e não está em qualquer lista de análise do clube de Alvalade.Leonardo Lelo tem contrato com o Casa Pia até 2025.