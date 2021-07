Leonardo Ruiz ruma ao Estoril: Sporting liberta avançado mas mantém percentagem do passe

Leonardo Ruiz está a caminho do Estoril, por quem irá assinar um contrato válido por três temporadas. A SAD do Sporting liberta o avançado mas manterá 50% do seu passe, precavendo um eventual encaixe futuro.





O atacante colombiano, de 25 anos, tinha apenas mais uma época de contrato com os leões e há muito que não fazia parte das opções em Alvalade. Nas últimas três temporadas, por exemplo, acumulou empréstimos ao Zorya (Ucrânia), Varzim e Logroñés (Espanha).