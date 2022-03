Leonardo Tavares assina contrato de formação com o Sporting

O Sporting oficializou o contratação de formação com Leonardo Tavares esta sexta-feira. O médio português, de apenas 14 anos, chegou ao clube na temporada transata e revelou estar feliz com o novo passo na carreira."É um enorme orgulho para mim assinar o primeiro contrato de formação com este grande clube. Era um objectivo que já queria alcançar, sempre trabalhei para isso e agora consegui. Tenho de continuar a trabalhar", vincou o jovem jogador leonino que antes representou Peniche e Benfica.Na equipa principal orientada por Rúben Amorim, há um nome que salienta. "Admiro o Matheus Nunes porque tem muita qualidade no passe e também trabalha muito para a equipa, tal como eu", reiterou ao meios de comunicação verde e brancos.