'L'Équipe' diz que Ugarte está certo no PSG e deve assinar hoje

"Ugarte, o PSG ganhou": é desta forma que o 'L'Équipe' anuncia esta segunda-feira que o médio do Sporting vai reforçar o clube de Paris. De acordo com o jornal francês, o uruguaio deverá mesmo assinar contrato hoje.Comoanunciou ao princípio da madrugada, as últimas horas trouxeram um ‘volte-face’ no processo de Ugarte, que já tinha dado o sim ao Chelsea, após os ingleses baterem – tal como o PSG – a cláusula de rescisão (60 milhões de euros) do médio, de 22 anos, oferecendo ao Sporting mais 5 M€ por objetivos. Mas numa derradeira tentativa de agarrar o uruguaio, o campeão da Ligue 1 dobrou o salário que lhe tinha proposto ao futebolista, dos 5 para os 10 milhões de euros, que colocou um travão na tal resposta afirmativa do sul-americano, que em conjunto com os seus representantes informaram os blues que queriam... pensar melhor.