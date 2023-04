«Leram aqui primeiro, vamos ganhar 2-1»: as reações à vitória do Sporting... mas de olho na Juventus

Record falou com conhecidos adeptos dos leões sobre a vitória do Sporting frente ao Casa Pia (3-4), em jogo da 27.ª jornada da Liga Bwin.





Luís Martins, ex-treinador: "O Sporting nesta altura é uma equipa reativa e tem um modelo de jogo previsível. A qualidade individual disfarçou as dificuldades, principalmente no processo defensivo. Está longe dos seus objetivos e atrás do Sp. Braga, que tem metade do seu orçamento".

José Pedro Rodrigues, ex-dirigente: "Um jogo de futebol com 7 golos é sempre um bom espetáculo e acho que, nesta altura do campeonato, não há jogos fáceis. As equipas tentam consolidar as suas posições e o Sporting mantém esta inconstância, que esperemos que passe".

Jorge Gaspar, ex-dirigente: "Acho que foi um jogo sem grande espírito do Sporting e onde cometemos algumas veleidades, que quase nos custavam muito caro. Salvaram-se os adeptos do Sporting. Agora, Turim. Leram aqui primeiro: vamos ganhar 2-1…"