Lesão muscular na coxa esquerda afasta Feddal do treino

O Sporting voltou este sábado ao trabalho e, na sessão que teve lugar na Academia de Alcochete, Feddal ficou entregue ao departamento médico, devido a um "lesão muscular na coxa esquerda", que o obrigou à saída durante a 2ª parte do jogo com o Benfica (3-1).Desta forma, o central avoluma o número de baixas dos leões, lote onde já se contavam os nomes de Rúben Vinagre, Palhinha e Jovane (lesionados), bem como Coates (em isolamento depois de testar positivo à Covid-19).Refira-se, ainda, que os titulares diante do Benfica limitaram-se a trabalho de recuperação, enquanto os restantes trabalharam normalmente às ordens de Rúben Amorim. Este domingo, pelas 10 horas, há novo treino, em Alcochete.