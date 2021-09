Lesionados sem folgas

O plantel leonino, após o jogo com o Casa Pia, entrou de folga, e o regresso ao trabalho está agendado para segunda-feira de manhã, na Academia. Os únicos que não vão poder desfrutar integralmente do fim-de-semana são Coates, Gonçalo Inácio e Pote que vão prosseguir os tratamentos com o objetivo de poderem defrontar o FC Porto. Recorde-se que Pote apresenta uma inflamação no pé esquerdo, Gonçalo Inácio queixa-se de sobrecarga muscular na coxa esquerda e Coates uma inflamação no joelho direito. Todos são recuperáveis.