Letra de Nuno Santos é golo do mês de março da Liga Bwin

Demos-te a palavra e tu escolheste um golo de letra



O GOLO DO MÊS na #LigaPortugalbwin é de Nuno Santos Contou com o teu voto? #LigaPortugal #criatalento #nãopára pic.twitter.com/FarJdy16Rf — Liga Portugal (@ligaportugal) April 21, 2023

O golo de Nuno Santos frente ao Boavista (3-0) foi distinguido como o melhor do mês de março da Liga Bwin, numa votação dos adeptos da competição. O jogador do Sporting esteve em grande destaque no jogo, assinalando um tiro de letra para o fundo da baliza dos axadrezados.O momento com nota artística do camisola 11 leonino superou a concorrência de Pedro Tiba (Gil Vicente), Paulo Bernardo (P. Ferreira), Leonardo Ruiz (Rio Ave), Banza e Iuri Medeiros (Sp. Braga).