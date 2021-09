Líder Adán aplica ‘duras’ após golos sofridos

Adán é um dos elementos mais experientes do plantel e é habitual ver o guarda-redes a comunicar com a equipa, principalmente com a linha defensiva, dando instruções relativamente ao adversário.





No jogo de ontem, voltou a notar-se a presença do espanhol como uma voz-ativa. Os dois golos sofridos em apenas nove minutos fizeram soar os alarmes e Adán deu várias ‘duras’ aos jogadores que compuseram a defesa dos leões, especialmente com Feddal e Rúben Vinagre. Aliás, Amorim explicou o motivo da substituição do lateral: “Tirei o Vinagre por isso, porque nada sai bem e eles não têm de estar ali a sofrer.”