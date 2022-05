Líder dos Stromp visa novo Secretário de Estado do Desporto

Tito Arantes Fontes, líder do Grupo Stromp, disse que o novo Secretário de Estado do Desporto, João Paulo Correia, "teve uma ‘entrada’ em funções deplorável" ao proclamar a luta contra a violência e "visitar o Dragão e o presidente do FCP, que nunca pediu desculpas ao Sporting pelas agressões de que os jogadores leoninos foram vítimas.Demita-se Ou demitam-no!", exigiu, no jornal ‘Sporting’.