Liel Abada apontado como alvo do Sporting

A Sky Sports revela esta noite que o Sporting está interessado na contratação do extremo israelita Liel Abada, atualmente vinculado ao Celtic até 2026. Ainda assim, apesar da informação vinda de Inglaterra,sabe que o jogador do Celtic não interessa ao leão.Na sua notícia, a emissora inglesa dizia que o jogador de 21 anos seria visto pelos leões como uma boa alternativa para o caso de Marcus Edwards sair neste defeso. Além do clube de Alvalade, também o Ajax estaria interessado no israelita, que está neste momento avaliado em 7,5 milhões de euros.Abada, refira-se, na temporada passada marcou 13 golos e fez 9 assistências em 47 partidas disputadas pelo campeão escocês, que esta noite viu partir Jota para o futebol da Arábia Saudita