Liga confirma inscrição de Slimani pelo Sporting

O avançado, de 33 anos, que alinhou três anos de leão ao peito rescindiu com o Lyon para voltar a Alvalade onde vai envergar a camisola número 9.

Não há qualquer problema de última hora e Islam Slimani foi inscrito na Liga Portugal como jogador do Sporting. O avançado argelino apareceu no último lote de inscritos no organismo revelado à meia-noite.