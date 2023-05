Liga confirma jogo de castigo para Adán após polémica com Marítimo

A expulsão de Adán por protestos nos descontos do Sporting-Marítimo A expulsão de Adán por protestos nos descontos do Sporting-Marítimo

No mapa de castigos referente às partidas da 32ª jornada do campeonato, o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) confirmou uma partida de castigo para Adán, na sequência da expulsão do guarda-redes de 36 anos, após uma "dupla advertência", neste caso com cartões amarelos vistos aos 90'+4 e 90'+7.Ora, tal comonoticiou, no entendimento do Sporting, o primeiro cartão amarelo exibido por Tiago Martins a Adán acabou por ser injustificado, uma vez no relatório do árbitro foi descrito que o guardião empurrou Riascos após a celebração do primeiro golo, só que, na realidade, a situação acabou por ser inversa, com o guarda-redes a ser empurrado após ter retardado a possibilidade do avançado do Marítimo chegar rapidamente à bola. Nesse sentido, com base no relatório descrito por Tiago Martins, o clube de Alvalade irá recorrer da decisão referente ao jogo de castigo de Adán.O Sporting acredita que o guardião poderá ver a sanção ser anulada por parte das instâncias de decisão, caso Tiago Martins assuma o erro na amostragem do primeiro cartão amarelo, motivo pelo qual os leões terão de recorrer, em primeiro lugar, ao Pleno do CD da FPF que, caso responda de forma célere e mantenha a decisão, possibilitará novo apelo ao TAD, com uma medida cautelar que depois terá de ser apreciada pelo presidente do TCAS, uma vez que o dérbi com o Benfica realiza-se no domingo.Esta acabará, portanto, por ser uma corrida contra o tempo do Sporting de forma a ter a hipótese de contar com a reversão do castigo de Adán e consequente presença do espanhol na partida da 33ª jornada.Além do castigo aplicado a Adán por parte do CD, o mapa de castigos revela de igual forma que o Sporting foi sancionado em 4.720 euros devido ao comportamento dos adeptos na partida frente ao Marítimo, neste caso devido a "uso de engenhos ou material pirotécnico" - o que valeu uma multa no valor de 3.190 euros -, além de insultas dirigidos a Frederico Varandas, derivado dos cânticos "Oh Varandas, vai para o c******!" proferidos no topo sul, os quais resultaram em 1.530 euros em multa.Além disso, também Hugo Viana, diretor-desportivo do Sporting que apresentou-se na ficha de jogo como delegado, foi alvo de uma sanção de 1.224 euros por, segundo o CD, ter "a permanecido à entrada do tunel de acesso ao relvado, tendo sido alertado relativamente ao seu posicionamento".