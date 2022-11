Liga Europa com drama e toque surreal

O desfecho do Grupo D da Champions foi dramático. Tanto ou tão pouco que, quando o jogo com o Eintracht terminou, o Sporting estava fora das competições europeias. Acabou por garantir um lugar na Liga Europa graças a um golo salvador do dinamarquês Hojbjerg, que deu a vitória (2-1) ao Tottenham, em Marselha, no último minuto dos descontos (90’+5). E n ão faltou, sequer, um toque de surrealismo: com 1-1, os jogadores do Marselha desconheciam que o empate garantia a Liga Europa. "No campo não sabíamos, mas no banco as pessoas sabiam. Faltou comunicação. É um erro nosso", revelou Mbemba à 'RMC Sport'.

Justiça poética ou não (se recordarmos os dois jogos com o Marselha), foram os franceses a manter o Sporting vivo na UEFA. Um mal menor, é certo, mas que faz entrar 500 mil euros nos cofres da SAD e mantém a equipa ligada a mais um objetivo.

De Jesus a Mourinho

O playoff da Liga Europa vai jogar-se a 16 e 23 de fevereiro, e o Sporting ficará a conhecer o adversário na 2.ª feira. Para já, sabe-se apenas que será um dos segundos classificados da fase de grupos da Liga Europa, a definir hoje.

A lista de possíveis rivais vai desde o Fenerbahçe, de Jorge Jesus, à Roma, de José Mourinho. O Sp. Braga não é hipótese, pois o sorteio não permitirá confrontos entre equipas do mesmo país. De resto, está também estipulado que os clubes que transitam da Champions (os terceiros de cada grupo) não serão cabeças-de-série no playoff.