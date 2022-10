Liga propôs adiamento do Arouca-Sporting

Na contagem decrescente para o Mundial, os clubes continuam esmagados pela sucessão de jogos, desde logo aqueles que disputam as provas europeias. Atenta ao aperto do calendário, a Liga propôs o adiamento dos encontros desta jornada do Sporting, em Arouca, e do Sp. Braga, em Barcelos. A iniciativa, sabe Record, esbarrou na impossibilidade de fechar datas alternativas, fosse por motivos de agenda própria ou dos adversários.

Os leões jogaram na quarta-feira em Londres, com o Tottenham, este sábado foram a Arouca (derrota por 1-0) e na terça-feira recebem o Eintracht Frankfurt, na partida decisiva do Grupo D da Champions (um empate basta para garantir a passagem aos ‘oitavos’). Até ao Mundial, e porque já foi eliminado da Taça de Portugal, o Sporting ainda recebe o V. Guimarães (dia 5) e vai a Famalicão (13), pelo que, entre estes jogos, terá 8 dias de intervalo. O problema é que isso não se aplica nem ao Arouca, nem a Sp. Braga e Gil Vicente.

Os arsenalistas deslocaram-se a Berlim na quinta-feira e defrontam este domingo os galos, em Barcelos, antes de terem quatro dias até ao duelo com o Malmö (dia 3). Seguem-se Casa Pia (6), Moreirense, na Taça (10), e Portimonense (12).