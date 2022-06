Limpeza no Barça empurra Trincão para Alvalade

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting está em boa posição para garantir o empréstimo de Trincão e a delicada situação financeira do Barcelona pode ser um aliado dos leões. Ontem, o vice-presidente dos blaugrana, Eduard Romeu, admitiu que os salários praticados no clube "são totalmente desproporcionais e inflacionados", pelo que urge cortar na folha de vencimentos, a começar com os jogadores que não contam para o técnico Xavi, entre eles o português. "Temos uma massa salarial de 560 milhões de euros, enquanto o Bayern tem 300 e o Real Madrid tem um valor próximo de 400. Já conseguimos baixar em cerca de 150 milhões, mas não é suficiente", frisou.

O Sporting e Trincão têm feito força para que o negócio se concretize, mas o Barça quer receber contrapartidas financeiras por um jogador que, em 2020, custou 31 M€. Além da comparticipação do salário entre os clubes, o acordo pode contemplar uma opção de compra e uma taxa de empréstimo a pagar pela SAD.