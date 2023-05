Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Liverpool avança por Ugarte Empresários do médio chegam esta semana para discutir o seu futuro, mas já com uma primeira proposta, dos reds, que há muito o têm no radar





Ugarte aguarda decisões de olho no seu futuro, numa altura em que cresce o interesse dos clubes ingleses

• Foto: Paulo Calado