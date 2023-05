Liverpool sondou Sporting por causa de Gonçalo Inácio, diz 'Le Parisien'

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Gonçalo Inácio é um dos jogadores do Sporting com mais mercado, de tal forma que o diário francês 'Le Parisien' adiantou que o Liverpool também está atento e terá encetado sondagens pelo central junto dos leões. O jogador de 21 anos foi também associado ao PSG e Newcastle, clube que o observou em diversos jogos, comojá noticiara.Esta época, Inácio voltou a assumir-se como um dos principais elementos na equipa de Rúben Amorim, tendo realizado 48 jogos em todas as provas (3 golos).