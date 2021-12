Lucas Cunha: «Tentámos arriscar e foi o que deu»

Lucas Cunha estava desolado com a derrota do Gil Vicente frente ao Sporting, por 3-0."Tentámos fazer o nosso jogo, mas a segunda parte não correu como esperávamos. Tentámos arriscar e foi o que deu... agora vamos começar a pensar no próximo jogo", afirmou o defesa, à Sport TV, onde justificou a derrota com a qualidade do adversário: "É complicado jogar com os grandes pois têm jogadores de grande qualidade. O Sporting matou o jogo no contra-ataque".