Lucas Taibo apontado ao Sporting

Lucas Taibo, central de 16 anos do Deportivo, foi apontado como alvo do Sporting para a sua formação. Segundo a ‘La Voz de Galicia’, quer o leão como o Man. City estão de olho no defesa. Já o clube espanhol pretende oferecer-lhe um contrato profissional.