Lucas Taibo é reforço do Sporting: «Conheço o Porro, o Adán e o Sarabia»

O Sporting oficializou a contratação de Lucas Taibo, central de 16 anos que atuava no Deportivo, em Espanha. Após assinar o contrato profissional em Alvalade, o jovem jogador assumiu estar "muito feliz por chegar a este grande clube e com muita vontade de começar esta nova etapa"."O projeto desportivo entusiasmou-me muito. Além disso, também gostei da forma como me trataram e da confiança que me transmitiram logo desde o início", sublinhou, à Sporting TV, o reforço para a formação.Apesar da tenra idade, Taibo tem um estampa física de impor respeito (1,90 metros), o que assume ser um trunfo a seu favor. "Jogo a central do lado esquerdo e sou bom com a bola. Além disso, também sou alto, são essas as características que me identificam", considerou o esquerdino. "[Conheço] sobretudo os jogadores espanhóis que foram ou vão à selecção. O Pedro Porro, o Antonio Adán e na temporada passada o Pablo Sarabia. Gosto da sua forma de jogar e olho muito para eles", vincou, rematando com uma mensagem para os sportinguistas: "Espero um dia poder jogar na equipa principal do Sporting. Estou muito contente por estar aqui, vão ter mais um leão no clube".