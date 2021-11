Lugares de bancada esgotados em Alvalade para o jogo com o Dortmund

O Sporting já esgotou os bilhetes para os lugares de bancada para o jogo com o Borussia Dortmund. Neste momento restam 94 ingressos 'Silver Seats' cujo preço preço varia entre os 110 euros (sócios) e 173 euros (adeptos). Dada a enchente em perspetiva, a direção do clube leonino apela aos sportinguistas que cheguem o mais cedo possível para facilitar o processo de entrada. Aliás, para assegurar este objetivo, o Sporting vai oferecer um convite para o jogo com o Tondela a todos os associados com Gamebox que entrem até às 19h25.