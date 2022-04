Luís Maximiano acredita que o futuro de Rúben Amorim será... no Sporting: «Sei que ele gosta muito do clube»

Luís Maximiano está a muitos quilómetros de distância de Lisboa, ao serviço do Granada, todavia mantém uma ligação especial com o Sporting, clube onde se formou e do qual se transferiu para Espanha na janela de transferências do último verão. É também por isso que o guarda-redes, de 23 anos, acredita que os leões podem subir ao topo da tabela na reta final do campeonato."Está a ser uma boa temporada, a equipa está bem, apesar de este ano estar atrás. Sei que vai ser uma luta até final, porque conheço o mister e sei como trabalha. Sei que não vai deixar ninguém relaxar ou facilitar, com ele não dá. Vai ser uma luta até final. Desejo a maior das sortes ao mister e ao Sporting para o que falta da temporada. Acredito muito que podem vir coisas boas", sublinhou, em entrevista à Antena 1.De olhos postos no que está por vir, Maximiano crê que o primeiro passo - o dérbi contra o Benfica, no domingo - vai cair para o lado verde e branco. "Qualquer adepto tem de acreditar sempre na vitória da sua equipa e acreditar que é possível enquanto o for. No futebol tudo é possível. Como sei como o mister trabalha as coisas, tenho muita confiança. Sei que vão dar a melhor resposta tanto num jogo como noutro. O Benfica é o próximo e o seguinte é sempre o mais importante. Certamente os meus companheiros vão dar uma resposta espetacular. Espero que o Sporting ganhe e que sejamos felizes no domingo", reforçou, ciente de que Rúben Amorim "gosta muito do clube". "Espero que se mantenha aí por mais 100 jogos. Realmente traz muita coisa boa ao Sporting e a todos os jogadores".Em relação à saída do Sporting para o Granada, o guardião destaca o importante papel de Adán, aquele que era o seu principal concorrente na luta pela baliza em 2020/21. "De vez em quando falamos e ele deseja-me sorte. Quando faço uma boa defesa ele manda-me mensagem e eu igual quando ele joga bem. Fico contente por ele, que as coisas lhe estejam a correr bem, porque merece. Quando saí do Sporting, ele foi o primeiro a falar comigo e a desejar-me sorte, a falar-me da liga espanhola e até acabou por mandar mensagem a um companheiro meu no Granada, que na altura não era meu, a dizer para ele me ajudar na adaptação, porque já tinha jogado com ele no Betis. Mantemos uma boa relação até aos dias de hoje", revelou.A terminar, e apesar de frisar que não pensa muito em relação ao futuro, o internacional português sub-21 assume que representar a Seleção "é um sonho". "Sei que as coisas acabarão por acontecer quando se faz as coisas bem. O foco tem de ser diário e quem tem de escolher tem o seu trabalho, que é escolher quem acha que está melhor a cada momento. O meu trabalho é tentar dar o melhor para entrar nesse lote", rematou.