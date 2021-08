Luís Maximiano em Espanha para assinar pelo Granada: saiba quanto recebe o Sporting

Luís Maximiano já se encontra em Espanha para assinar pelo Granada, apurou Record. A transferência pode render até 5 milhões de euros ao Sporting (4,5 M€ fixos, mais 500 mil euros por objetivos) e o guarda-redes de 22 anos ficará vinculado aos andaluzes por quatro épocas, ou seja, até 2025.





Com efeito, depois de ter estado ontem no banco de suplentes dos leões na vitória frente ao Sp. Braga (2-1), Max rumou ao país vizinho ainda durante a madrugada e já realizou os exames médicos com vista à mudança, faltando apenas cumprir a formalidade da assinatura de contrato.Como o nosso jornal adiantara, João Virgínia está a caminho de Alvalade para surprir a saída de Max - ambos internacionais sub-21 por Portugal. O empréstimo com o Everton está alinhavado e o guarda-redes dos toffees é esperado em Lisboa na quinta-feira.