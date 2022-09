Luís Neto e a lesão: «Foi um enorme susto, mas não passou disso»

Luís Neto deixou uma publicação nas stories do Instagram onde informou que a lesão que sofreu ontem, no jogo com o Portimonense, não passou de um "enorme susto"."Gostava de agradecer toda a preocupação e carinho demonstrados no dia de ontem. Foi um enorme susto, mas não passou disso. Regresso em breve, ainda mais forte", escreveu o defesa.Recorde-se que o jogador saiu em lágrimas, depois sofrer uma mazela no joelho esquerdo. Já hoje o Sporting explicou que se tratou de uma entorse.