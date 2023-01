Luís Neto: «É aproveitar ao máximo, nunca sabemos quando se joga a próxima final»

Luís Neto acredita que o Sporting tem todas as condições para bater o FC Porto e conquistar a final da Allianz Cup."São os jogos em que toda a gente gosta de estar, quer adeptos quer jogadores ou staff. A nossa carreira curta vive muito destes momentos. É aproveitar ao máximo, nunca sabemos quando se joga a próxima final. Aproveitar com tudo estes 90 minutos e possíveis penáltis, porque são únicos. Neste tipo de jogos não há amanhã, não há maneira de recuperar e de no final pensarmos no que poderíamos ter feito. É sair em campo, dar o máximo e tentar levar a taça para Alvalade", considerou o defesa leonino, em declarações à Sport TV, que continua sem poder dar o contributo à equipa.Para Luís Neto este é um jogo que será decidido em detalhes, uma vez que as duas equipas se "conhecem bem". "O FC Porto tem os seus pontos fortes, nós também. Aparentemente será um jogo equilibrado. Queremos demonstrar a nossa força e ter níveis de intensidade altos. Para jogar com o FC Porto é a única maneira de competir. Queremos estar com um bom espírito. Acredito num bom espectáculo", finalizou.