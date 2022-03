Luís Neto: «O bom das duras de Rúben Amorim é que dá mesmo para perceber aquilo»

Rúben Amorim "caiu" no Sporting na "hora certa". Quem o diz é Luís Neto que, em entrevista ao 'Expresso', aplaude a forma como o treinador dos leões trabalha (com) a equipa."Olhámos para o mister quando chegou e dissemos assim: 'Já jogámos de tanta maneira, o que vou aprender de novo? Joga sempre com este sistema. Já jogámos com este sistema. O que tem de especial?' Ele conseguiu trazer uma leveza, a vontade de treinar, um novo acreditar que eu próprio não esperava. Uma esperança num futuro risonho. A partir do momento que o mister monta aquela estrutura e treina e treina e treina 'estamos no caminho certo', estamos preparados para ganhar. A exigência no treino, tudo ao detalhe. O não facilitar quando a gente ganha e fazer as mesmas coisas. É o mais cansativo para um jogador profissional: ganhamos e acaba por ser um 'buff, caraças, só temos jogo daqui a uma semana, vai dar para relaxar'... Não, dois treinos. (...) Ele trouxe uma exigência, atribuiu-nos muita responsabilidade. (...) Quando começa o jogo parecemos lobos - 'agora vou meter em prática tudo aquilo que fiz esta semana'. O bater certo, o ganhar, tem muito a ver com isso. (...) Quando um grupo não tem dúvidas e segue o seu líder... acho que é muito isto que existe aqui no Sporting", disse.E prosseguiu: "O bom das duras do mister é que dá mesmo para perceber aquilo; ficamos sempre melhore depois de uma dura. O ano em que fomos campeões foi quase perfeito mas, mesmo assim, em muitas vitórias tivemos chamadas de atenção. Quando alguém se metia em bicos de pés, o mister automaticamente puxava-o, o grupo também o puxava".