Luís Neto para Bruno Alves: «Dificilmente voltaremos a ver um central a dominar as alturas como tu o fizeste»

Bruno Alves anunciou o fim da carreira , aos 40 anos. O central, que esta temporada representou os gregos do Apollon Smyrnis, colocou domingo um ponto final num trajeto que começou, a nível sénior, em 1999, no FC Porto, e onde representou também Farense, V. Guimarães, AEK Atenas, Zenit, Fenerbahçe, Cagliari, Rangers e Parma. Entre as muitas mensagens que recebeu não faltou a de Luís Neto."Parabéns pela enorme carreira. Serás sempre uma grande referência e deixas um grande legado no futebol mundial. Dificilmente voltaremos a ver um defesa central a dominar as alturas como tu o fizeste. Agradeço-te a nível pessoal por toda a ajuda, partilha e conhecimento para que me pudesse tornar um profissional melhor. A par dos títulos acredito que esses são os outros troféus que conquistaste. A tua influência nos jogadores que partilharam contigo o balneário. Até já", publicou o jogador do Sporting nas redes sociais.