Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Luiz Phellype aborda futuro: «Sou jogador do Sporting e deixo nas mãos do empresário...» Avançado brasileiro analisa a Record situação no emblema de Alvalade





Luiz Phellype, 27 anos, avançado, contrato até 2024