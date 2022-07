Luiz Phellype aguarda visto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Luiz Phellype tem praticamente tudo acertado para representar o FC Tokyo por um ano, só já está à espera do visto para viajar para o Japão de forma a realizar os testes médicos e assinar contrato. O avançado, de 28 anos, tem estipulado no acordo de empréstimo uma cláusula que torna obrigatória a compra do seu passe por 1,2 M€ caso atinja a marca dos 10 golos. Vinculado aos leões até junho de 2024, o ponta-de-lança continua a treinar-se na Academia até receber autorização para viajar, o que deve acontecer nos próximos dias.