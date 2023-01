Luiz Phellype está de saída do Sporting e vai jogar no OFI Creta emprestado por uma época e meia, até junho de 2024, data em que termina o vínculo que o liga ao Sporting. O ponta-de-lança regressa assim a um clube onde foi feliz há um ano (marcou 8 golos em 13 jogos), após uma experiência negativa ao serviço do FC Tokyo.O Sporting, por seu lado, vai poupar nos salários de um jogador que não entra nos planos de Rúben Amorim e que se arriscava a ficar a treinar à parte em Alcochete, como sucede com Eduardo.