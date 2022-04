Luiz Phellype oferece-se ao Palmeiras e lembra conversa com Abel Ferreira: «Adiciona-me no Facebook»

Emprestado pelo Sporting ao OFI Creta, Luiz Phellype marcou nos últimos cinco jogos que fez no campeonato grego. O avançado brasileiro, de 28 anos, reconhece que atravessa um bom momento na carreira e, em declarações à ESPN Brasil, coloca-se à disposição... do Palmeiras de Abel Ferreira."O Palmeiras está numa fase muito boa. Vi nos jornais e nos sites que eles estão a precisar de um 9. Não sei se já o encontraram, mas podem ligar-me quando quiserem", atirou o jogador, que no seu país jogou apenas Desportivo Brasil."Eu falo com o Palmeiras se houver interesse deles. Gostava de voltar ao Brasil, mas isso não depende apenas de mim, dependeria de o Sporting acertar as coisas e de conversarmos... Mas vendo como o Palmeiras está hoje, seria muito interessante. Nenhum jogador negaria isso", salientou Luiz Phellype, emprestado ao OFI Creta até ao final da época e com contrato com o Sporting por mais duas temporadas.O avançado contou depois que conhece Abel Ferreira e que por pouco não trabalhou com ele em Portugal. "Eu estava no Paços de Ferreira e um dia defrontámos o Sp. Braga, perdemos por 3-0. À saída do estádio havia um elevador e cruzámo-nos aí. Ele chamou-me a um canto e perguntou 'queres vir para o Sp. Braga?'. Eu até me assustei porque não estava a jogar muito no Paços, mas disse que sim", recordou Luiz Phellype.E prosseguiu: "Então o Abel disse: 'conheço-te desde o tempo do Feirense. És bom e gosto do teu estilo de jogo'. Ao que respondi 'podes levar-me!'. O Abel disse-me para eu o adicionar como amigo no Facebook, para conversarmos melhor. Falámos algumas vezes e parecia que a coisa ia andar..."Mas a transferência acabou por não acontecer. "Depois comecei a ganhar oportunidades e desatei a fazer golos no Paços de Ferreira. Saiu nos jornais de Portugal que o Sporting e o Benfica queriam-me, mas o Sp. Braga não mandou nada. Tive que fazer uma escolha. Não sei o que aconteceu, não sei se o Abel precisava de alguma autorização do presidente que não veio... Escolhi o Sporting."Em 2019, com Jorge Jesus ao leme, falou-se no interesse do Flamengo no avançado. "Nessa altura fiquei a saber pelos jornais de Portugal que o Jesus tinha interesse em mim. Falaram muito, mas ele nunca me ligou. Não sei se havia de facto interesse ou se foi apenas algo vindo do Flamengo."Na época seguinte Luiz Phellype sofreu uma grave lesão num joelho e esteve 13 meses sem jogar. Acabou, depois, por rumar ao Sporting B, para recuperar totalmente e ganhar ritmo. "Eles explicaram-me que eu podia encontrar outro clube, mas ainda não estava bem. Não podia sair para continuar sem jogar e ainda com dores. Passei para a equipa B até ao final da temporada, para recuperar e encontrar outro clube em 2020/21. Fui para o Santa Clara, para tentar recomeçar, mas as dores continuaram. Até marquei no primeiro jogo, mas senti dores e o nosso técnico saiu para a Arábia Saudita... Então resolvi sair de Portugal, para respirar novos ares, já que me sentia psicologicamente exausto", admitiu.