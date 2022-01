Luiz Phellype perto de reforçar o OFI Creta

Depois de termos adiantado que Sporting e Santa Clara já tinham tudo acertado para colocar um ponto final na cedência de Luiz Phellype, num empréstimo que devia ter terminado no final da época, apurouque o ponta-de-lança está muito perto de ser reforço do OFI Creta.Nas últimas horas, e após essa quebra de acordo com os açorianos, o brasileiro encontrou no 7.º classificado da liga grega uma solução para prosseguir a carreira, devendo viajar para solo helénico nas próximas horas.Na primeira metade de 2021/22, o brasileiro, de 28 anos, realizou 12 jogos (495 minutos) pelo Santa Clara, marcando 1 golo e realizado uma assistência. Recorde-se que o jogador enfrentou uma grave lesão no joelho direito que o afastou dos relvados durante mais de um ano.Contratado ao Paços de Ferreira em 2018/19, Luiz Phellype tem contrato válido até 2024.