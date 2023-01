Luiz Phellype rescinde com o Sporting e está de volta ao OFI Creta

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Luiz Phellype, avançado brasileiro de 29 anos, rescindiu contrato com o Sporting para regressar aos gregos do OFI Creta, clube pelo qual atuou por empréstimo no último ano. Pelo clube da Grécia apontou 8 golos em 13 jogos.

"Estou animado com essa minha volta, porque é um clube onde não só joguei bem como também me senti muito bem. E eles me queriam de volta, o que só reforça essa ligação que tivemos. É um bom local para voltar a ser feliz de novo. A expectativa, agora, é fazer bem o meu trabalho e o que mais sei, que são os gols. É só nisso que eu penso, e sei que vai dar certo", disse o ex-avançado dos leões, em declarações aos jornalistas na Grécia.





Luiz Phellype tinha contrato com os leões até junho de 2024.