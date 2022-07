Luiz Phellype veste à Tokyo

Luiz Phellype foi ontem oficializado como reforço do FC Tokyo para a próxima temporada, neste caso por empréstimo do Sporting. O emblema que milita na primeira divisão japonesa garantiu o avançado, de 27 anos, acordando com os leões uma cláusula de compra obrigatória (1,2 milhões de euros) caso o brasileiro aponte 10 golos. Tem contrato válido com a SAD por mais duas épocas.