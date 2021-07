Lumor e Diaby têm propostas

O Sporting está em negociações para resolver os casos de Lumor e Diaby, jogadores excedentários. Quanto ao primeiro, o lateral-esquerdo tem uma proposta do Ferencváros, tricampeão húngaro. A par de Renan, o ganês não encontrou colocação na última época, tendo estado sem competir. Já por Diaby, extremo franco-maliano de 30 anos, existe uma oferta dos gregos do Aris Salónica. Ambos têm contrato com os leões até 2023.