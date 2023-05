Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Luz verde para Nuno Santos: renovação no horizonte SAD admite premiar boa temporada do ala com a revisão contratual em alta. Contudo, a venda é hipótese que não está descartada





• Foto: Luís Manuel Neves