MAG analisa segunda volta

Tal como o próprio Rogério Alves, presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG), explicou na última semana, em cima da mesa está a possibilidade de alteração de estatutos, neste caso para a introdução da possibilidade de uma segunda volta, já a valer para o sufrágio de 2022. Esta foi, aliás, uma das propostas que um grupo de sócios enviou à Mesa, via requerimento, para discutir e votar na última AG – foi indeferido. Recorde-se, também, que as eleições terão, e tal como nos explica o ponto 2 do Artigo 45.º dos estatutos do Sporting, de ser marcadas "pelo Presidente da Mesa Assembleia Geral [...] com uma antecedência mínima de 60 dias". Ou seja, Rogério Alves terá de as anunciar aos sócios em janeiro.