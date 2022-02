Maior promessa do futebol ganês já está em Portugal para assinar pelo Sporting

Apontado como o maior talento do futebol ganês da atualidade, o jovem médio ofensivo Fatawu Issahaku, de apenas 17 anos, viajou ontem para Portugal para se juntar aos trabalhos do Sporting. De acordo com o portal 'Sports World Ghana', Issahaku deverá vincular-se aos leões até 2026.Ainda segundo as publicações ganesas, o jovem criativo, que recentemente esteve na CAN'2021 ao serviço do Gana, irá juntar-se inicialmente aos trabalhos da equipa de Sub-23 já na próxima semana, ainda que, por ser menor de idade, apenas possa começar a ser utilizado em março, altura em que completa 18 anos.Elemento da equipa de Sub-20 do Gana que conquistou a CAN do referido escalão em 2021, prova na qual foi considerado o melhor jogador, Issahaku atuava no Dreams FC, clube no qual marcou seis golos entre novembro e janeiro.