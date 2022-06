Maiorca trabalha para garantir Battaglia em definitivo

Atualmente cedido pelo Sporting até final da temporada, Rodrigo Battaglia poderá manter-se no Maiorca para lá dessa data. Segundo o 'OK Diario', o conjunto insular já terá ultrapassado as divergências que tinha com o argentino e, ao que tudo indica, já terá tudo praticamente acertado para a sua continuidade. Resta apenas agora o acordo com o Sporting, algo que poderá ser algo mais complicado.Primeiro porque, escreve o mesmo jornal, os leões tencionam receber uma compensação financeira, já que o médio termina contrato no final de 2022/23, mas também porque o Maiorca não está disposto a abrir os cordões à bolsa. Por isso, segundo o 'OK Diario', o clube insular terá proposto a Battaglia negociar a rescisão de vínculo com o Sporting, 'prometendo-lhe' depois um contrato de três épocas.O argentino, de 31 anos, atuou na temporada que agora termina em 26 partidas, 12 como titular e 14 como suplente.