Mais de 600 metros quadrados e mudança para o estádio: os pormenores da nova loja do Sporting

A 'Lion Store', a nova loja do Sporting, vai abrir este sábado no Estádio de Alvalade e estará a funcionar em pleno no próximo mês. O novo espaço terá mais de 600 metros quadrados, algo que, segundo o diretor de merchandising do clube, André Santos, vem satisfazer os pedidos dos sócios e adeptos leoninos, uma vez que estes pediam uma espaço maior do que aquele que albergou a Loja Verde no anfiteatro dos leões, a partir de dezembro de 2018.





"A decisão da reabertura da loja no estádio [em 2018] foi devido ao afastamento que a loja do pavilhão tem em relação ao estádio. Considerando que grande volume de adeptos vem para o estádio, faz mais sentido a localização aqui. O segundo motivo era a falta de estacionamento no pavilhão, que criava mais uma barreira. Em dias de chuva ou de muito calor, as pessoas não tinham vontade de se deslocar até lá abaixo", começou por dizer André Santos, em declarações citadas pelo 'Jornal Sporting'."Sabíamos que a loja do estádio era uma aposta certa, para além de que a loja do pavilhão tem vários pisos e sabemos que as lojas com escadas, no retalho, têm impacto nas vendas. Sabíamos que no estádio, ocupando o antigo espaço do ténis de mesa, seria possível criar uma verdadeira loja e darmos, finalmente, a loja que os adeptos queriam. Ampla, com mais espaço de circulação, maior facilidade de acesso e mais próxima da zona de grande tráfego", acrescentou sobre uma obra que ganhou maior importância após o surgimento da pandemia da Covid-19."A pandemia da Covid-19 tornou mais evidente a relevância deste projeto, porque a limitação de pessoas no espaço físico é enorme na loja do pavilhão, o que é um constrangimento para o nosso sócio. Isso verificou-se quando formos campeões, por exemplo", vincou o diretor de merchandising do emblema de Alvalade.