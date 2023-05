Mais golos desde 2015/16 à 30ª jornada

A presente época tem sido decepcionante para o Sporting, nomeadamente no campeonato, mas Rúben Amorim não se pode queixar de falta de eficácia dos seus jogadores. Com os dois golos apontados ao Famalicão, os leões atingiram a marca de 61 remates certeiros na Liga Bwin em 30 jornadas, melhor registo por esta altura da competição desde 2015/16 (65), a primeira temporada de Jorge Jesus no clube.A melhor folha goleadora era a de 2018/19, quando os verde e brancos faturaram 60 vezes. Em 2021/22 foram 59, tal como em 2016/17 e 2017/18, superando os dados de 2020/21 (54) e de 2019/20 (47).Se Coates foi muitas vezes o salvador do Sporting, nomeadamente na época da conquista do título, também já fez o papel de vilão. Ontem, regressou aos golos, mas... na baliza errada. Corria o minuto 69 quando o central uruguaio fez o 5º autogolo desde que chegou ao Sporting, distanciando-se no topo da infeliz lista, seguido de Beto (3), o único a fazer dois num só encontro. De resto, o Famalicão não traz boas recordações ao capitão leonino. Na época 2019/20, também numa receção aos minhotos, marcou na baliza errada e acabou por contribuir para a derrota (1-2), em partida da 6ª jornada. *