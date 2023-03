Mais longe do jogo com Arsenal: Bellerín ainda em tratamento

Bellerín voltou a não integrar esta terça-feira o treino do Sporting. O lateral de 27 anos prosseguiu com o plano de tratamento ao traumatismo no joelho esquerdo, encontrando-se entregue ao departamento médico, tal como Daniel Bragança.Assim, a participação no jogo com o Arsenal, quinta-feira às 20 horas, está ainda mais comprometida.Os leões voltam a treinar quarta-feira às 10h30, na Academia, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social. Rúben Amorim fará a antevisão à partida a partir das 19 horas, na sala de imprensa do Emirates Stadium.