Mais problemas na defesa do Sporting: Neto sai lesionado e em lágrimas

Luís Neto saiu este sábado por lesão do duelo com o Portimonense , abandonando o terreno de jogo visivelmente desanimado. O defesa central aparentou até ter saído em lágrimas do terreno de jogo.Neto, refira-se, é o segundo central do Sporting que se lesiona nos últimos dias, depois de St. Juste também ter tido problemas físicos.