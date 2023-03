Malam Malu é reforço para a equipa de sub-23 do Sporting

O Sporting assinou contrato com Malam Malu, um jovem de 18 anos que vai ingressar na equipa de sub-23. Natural da Guiné Bissau, o reforço leonino assegurou que "é um central que também pode jogar a 6" de acordo com as necessidades da equipa."Estou muito feliz por assinar pelo melhor clube de formação e quero dar o máximo", afirmou o jogador, à Sporting TV, onde traçou os seus objetivos: "Venho para trabalhar e conquistar lugar também, dar o máximo para chegar ao topo. Aqui o trabalho é muito intenso, as condições são muito melhores, mas também é mais difícil de jogar. Tenho de trabalhar duro para chegar à equipa principal".O reforço dos leões também destacou a forma como tem corrido o processo de integração. "Fui recebido com muito carinho, com muita atenção. É difícil sair de outro país para aqui sem família, sem nada, agora quero é retribuir tudo o que este clube fez por mim", sublinhou.