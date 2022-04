Mamadu Queta assina contrato de formação com o Sporting

O Sporting assinou contrato de formação com Mamadu Queta, um jovem lateral-direito de 14 anos que representa os leões desde 2016. Revelando-se satisfeito com o voto de confiança que recebeu por parte da direção do clube de Alvalade, o defesa manifestou o desejo de chegar à equipa principal."Quero chegar à equipa principal o mais rápido possível. Sou um jogador veloz que gosta de ter a bola no pé", afirmou o jogador, à Sporting TV, onde ainda revelou o seu ídolo no plantel principal: "Gosto de ver o Porro jogar pois tanto defende como ataca".